Toronto futbol takmının antrenman sahasına timsah girdi

Toronto FC'nin antrenman yaptığı sahaya giren timsah, takımı korkuttu. Toronto koçu Chris Armas, "Devasa bir timsahtı. Diyebileceğim tek şey bu. Florida'da timsah görmek normal ancak deniz kenarında falan olabilir. Antrenman sahası... Bilemiyorum" dedi.

Kulüp ise oyuncuları Jozy Altidore'un golf arabasıyla timsahı incelediği bir video paylaştı. Oyuncular ise meraklı gözlerle timsahı izledi.



