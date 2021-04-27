Toronto futbol takmının antrenman sahasına timsah girdi
MLS takımlarından Toronto FC, Cruz Azul ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapıyordu. Florida'daki antrenman sahasında bulunan oyuncular, sahaya giren timsahı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
27 Nisan 2021, Salı 10:59 Son Güncelleme:
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Toronto FC'nin antrenman yaptığı sahaya giren timsah, takımı korkuttu. Toronto koçu Chris Armas, "Devasa bir timsahtı. Diyebileceğim tek şey bu. Florida'da timsah görmek normal ancak deniz kenarında falan olabilir. Antrenman sahası... Bilemiyorum" dedi.
Kulüp ise oyuncuları Jozy Altidore'un golf arabasıyla timsahı incelediği bir video paylaştı. Oyuncular ise meraklı gözlerle timsahı izledi.
https://twitter.com/TorontoFC/status/1386840412711686150