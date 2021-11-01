Tottenham Nuno Espirito Santo ile yolları ayırdı

Tottenham'da Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı. 10 maçta 5 mağlubiyet 5 de galibiyet alan Portekizli hocanın gönderildiği açıklandı.

Sezon başında takımın başına getirilen Santo'nun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Santo son 4 sezondur çalıştırdığı Wolverhampton ile iyi işler çıkarmış ve bir seviye üste çıkmak için Tottenham'la anlaşmıştı ancak işler istendiği gibi gitmedi.

Son olarak kendi evinde Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, radikal değişikliğe gitti.