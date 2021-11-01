Tottenham Nuno Espirito Santo ile yolları ayırdı
Premier Lig'e büyük beklentiler başlayan Tottenham'da Nuno Espirito Santo hayal kırıklığı yaratmıştı. Portekizli hoca bir süredir beklendiği üzere görevden alındı.
01 Kasım 2021, Pazartesi 12:56 Son Güncelleme:
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Tottenham'da Nuno Espirito Santo ile yollar ayrıldı. 10 maçta 5 mağlubiyet 5 de galibiyet alan Portekizli hocanın gönderildiği açıklandı.
Sezon başında takımın başına getirilen Santo'nun adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Santo son 4 sezondur çalıştırdığı Wolverhampton ile iyi işler çıkarmış ve bir seviye üste çıkmak için Tottenham'la anlaşmıştı ancak işler istendiği gibi gitmedi.
Son olarak kendi evinde Manchester United'a 3-0 yenilen Tottenham, radikal değişikliğe gitti.