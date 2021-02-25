Futbol Tottenham, son 16'ya kalan ilk takım oldu

Tottenham, son 16'ya kalan ilk takım oldu

Futbol

Tottenham, son 16'ya kalan ilk takım oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında İngiliz ekibi Tottenham, sahasında Almanya'nın Wolfsberger takımını 4-0 yenerek üst tura yükseldi.

25 Şubat 2021, Perşembe 00:02 Son Güncelleme:
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu rövanşları, Tottenham'ın Wolfsberger'i ağırladığı mücadeleyle başladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 10. dakikada Dele Alli, 50 ve 83. dakikalarda Carlos Vinicius ile 73. dakikada Gareth Bale'in golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti.

İlk maçta da Wolfsberger'i 4-1 yenen İngiliz ekibi, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu, yarın oynanacak 15 karşılaşma ile tamamlanacak.

AA

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