Trabzon yerel basınında şampiyonluk rüzgarları esiyor
Trabzonspor, tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi Galatasaray'ı da son dakikalarda yıktı ve deplasmandan galibiyetle döndü. Büyük maçlarda bileği bükülmeyen Abdullah Avcı ve öğrencileri, Trabzon şehrinde de büyük destek görüyor. Yerel gazeteler adeta şampiyonluk sarhoşu.
24 Ocak 2022, Pazartesi 13:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı. O manşetlerden bazıları şöyle:
- Günebakış Gazetesi: Şampiyonluk geliyor
- Karadeniz Gazetesi: Selam durun şampiyona
- Kuzey Ekspres Gazetesi: Şampiyon geri döndü
- Taka Gazetesi: Cim-Bom Boom
Trabzonspor tarihinde 6 şampiyonluğa sahip. Karadeniz ekibi son zaferini ise 1983-1984 sezonunda yaşamıştı. 38 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor, bu sezon hasrete son vermeye çok yakın.
BUNLARI DA OKUYUN