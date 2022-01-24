Trabzon yerel basınında şampiyonluk rüzgarları esiyor

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yenmesinin ardından yerel basında şampiyonluk manşetleri atıldı. O manşetlerden bazıları şöyle:

Günebakış Gazetesi : Şampiyonluk geliyor

: Şampiyonluk geliyor Karadeniz Gazetesi : Selam durun şampiyona

: Selam durun şampiyona Kuzey Ekspres Gazetesi: Şampiyon geri döndü

Şampiyon geri döndü Taka Gazetesi: Cim-Bom Boom

Trabzonspor tarihinde 6 şampiyonluğa sahip. Karadeniz ekibi son zaferini ise 1983-1984 sezonunda yaşamıştı. 38 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Trabzonspor, bu sezon hasrete son vermeye çok yakın.