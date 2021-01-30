Futbol Trabzonspor Bakasetas için ne kadar ödeyecek?

Trabzonspor Bakasetas için ne kadar ödeyecek?

Futbol

Trabzonspor Bakasetas için ne kadar ödeyecek?

Trabzonspor ara transfer döneminin sonuna gelinirken çok önemli iki takviye yaptı. Alanyaspor'dan Bakasetas ve Wolfsburg'dan Yunus Mallı'yı alan Trabzonspor, Bakasetas'ın maliyetini açıkladı. Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

30 Ocak 2021, Cumartesi 15:10 Son Güncelleme:
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Daha önce görüşmelerin başladığını KAP'a bildiren Trabzonspor, ikinci açıklamasında Anastasion Bakasetas'ın maliyetini de ilan etti. Açıklamaya göre Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.

Bakasetas ise bu sezonun kalan kısmında 600 bin euro alacak. 3.5 yıllık sözleşmenin geri kalan 3 senesinde ise yıllık 1 milyon 250 bin euro yıllık ücret ödenecek. Yunan oyuncu 11 numaralı formayı da sırtına geçirdi.

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