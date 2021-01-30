Trabzonspor Bakasetas için ne kadar ödeyecek?

Daha önce görüşmelerin başladığını KAP'a bildiren Trabzonspor, ikinci açıklamasında Anastasion Bakasetas'ın maliyetini de ilan etti. Açıklamaya göre Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ücreti ödenecek.

Bakasetas ise bu sezonun kalan kısmında 600 bin euro alacak. 3.5 yıllık sözleşmenin geri kalan 3 senesinde ise yıllık 1 milyon 250 bin euro yıllık ücret ödenecek. Yunan oyuncu 11 numaralı formayı da sırtına geçirdi.