Trabzonspor, BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında BB Erzurumspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. İlk maçı evinde 5-0 kazanan mavili ekip, deplasmanda aldığı 4-1’lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselerek Fenerbahçe’nin rakibi oldu.
13 Şubat 2020, Perşembe 19:06 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor'u 4-1 yenerek yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Trabzonspor ilk maçı da 5-0 kazanmıştı. Trabzonspor, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Trabzonspor-Fenerbahçe maçları oynanacak. Trabzonspor, 83'te Safa Kınalı ile 4. golü attı. Trabzonspor, 46'da yeniden Guilherme ile golü buldu ve öne geçti. Bordo mavili ekip, 68'de Abdulkadir Parmak'la farkı ikiye çıkardı.
Erzurumspor, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle beraberliği sağladı.
Trabzonspor, 9. dakikada Guilherme ile deplasmanda öne geçti. Brezilyalı futbolcu, bordo mavili formayla ilk golünü attı.
İlk 11'ler
Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote
Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdülkadir Parmak, Bilal