Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Erzurumspor'u 4-1 yenerek yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Trabzonspor ilk maçı da 5-0 kazanmıştı. Trabzonspor, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde Trabzonspor-Fenerbahçe maçları oynanacak. Trabzonspor, 83'te Safa Kınalı ile 4. golü attı. Trabzonspor, 46'da yeniden Guilherme ile golü buldu ve öne geçti. Bordo mavili ekip, 68'de Abdulkadir Parmak'la farkı ikiye çıkardı.

Erzurumspor, 17. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun golüyle beraberliği sağladı.

Trabzonspor, 9. dakikada Guilherme ile deplasmanda öne geçti. Brezilyalı futbolcu, bordo mavili formayla ilk golünü attı.

İlk 11'ler

Erzurumspor: Kayacan, Cenk, Merthan, Osman, Yusuf, Ba, Scuk, Batuhan, Rashad, Hasan, Pote

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Abdurrahim, Serkan, Doğan, Guilherme, Abdülkadir Parmak, Bilal