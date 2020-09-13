Trabzonspor Beşiktaş (CANLI)
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor.
13 Eylül 2020, Pazar 19:19 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
GOL | Trabzonspor 0-1 Beşiktaş
29.dk: Tyler Boyd ile Beşiktaş maçta 1-0 öne geçiyor.
11.dk: Şu ana dek Trabzonspor'un %78'lik topla oynama üstünlüğü var.
7.dk: Trabzonspor sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İlk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
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