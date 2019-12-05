Trabzonspor derdini anlattı: Dersimiz futbol, derdimiz futbol

Bordo mavili kulüp Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray maçı sonrası hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Süper Lig'in 13. haftasında oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerde bulunan, özellikle Ömer Bayram'ın Joao Pereira'ya yaptığı harekete tepki gösteren bordo mavililer sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Videoda çizgi karakterlerle futbol kuralları ve terimleri anlatılırken paylaşım, "Dersimiz futbol, derdimiz futbol!!!" ibaresiyle paylaşıldı.

https://twitter.com/Trabzonspor/status/1202331753794457602

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'in yayıncı kuruluşun telif nedeniyle kaldırdığı maç görüntülerine yönelik tepki olarak başlattığı 'animasyonla pozisyon anlatma' akımını Galatasaray, Beşiktaş, Göztepe gibi kulüpler sürdürmüştü. Trabzonspor da böylece bu akıma katıldı.

Bu haberi de okudular Yayıncı kuruluş kısıtladı, takımlar paylaştı



