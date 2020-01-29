Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'in 20. hafta maçında karşılaşacak olan Trabzonspor ile Fenerbahçe, zorlu bir maça çıkacak. Maçın hakemi Ali Palabıyık olacak. VAR hakemliğini ise Yaşar Kemal Uğurlu yapacak.
29 Ocak 2020, Çarşamba 13:16 Son Güncelleme:
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Cemil Usta Sezonu 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da hakemi belli oldu.
Kritik maçın hakemi Ali Palabıyık, VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.
Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla tribünlerde rakip takım taraftarı bulunmayacak.
Ayrıca Trabzonspor'un bu maç öncesinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı ertelenmiş, bu nedenle o maçta cezalı olacak olan Anthony Nwakaeme'nin cezası bu maça kalmıştı.
Trabzonspor, maça Nijeryalı yıldızından yoksun çıkacak.
Maç 1 Şubat Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.