Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı. Liderlik yolundaki en kritik karşılaşma Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Dev maçı Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray Konyaspor maçını Arda Kardeşler, Başakşehir Beşiktaş maçını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen ise beklendiği üzere maç alamadı. İki hakemin ilk yarının sonuna kadar maç alamaması bekleniyor.