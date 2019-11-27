Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek
Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. MHK, bu maça orta hakem olarak Ali Palabıyık'ı, VAR hakemi olarak ise Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı.
Süper Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en çok beklenen maçı Trabzonspor-Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma Ali Palabıyık'a verildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma:
20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk