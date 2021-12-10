Futbol Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a bildirdi!

Futbol

Trabzonspor Jean Evrard Kouassi transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

10 Aralık 2021, Cuma 12:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 Futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.



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