Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, serbest statüde bulunan Jean Evrard Kouassi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 Futbol sezonu için 500.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.000.000.-Eur garanti ücret, ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 200.000.-EUR, diğer her bir sezon için yıllık 400.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.







