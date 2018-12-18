Trabzonspor kaleci Muzaffer Cem Kaplan'la sözleşme imzaladı
Trabzonspor, Esteban'ın şehri terk etmesinin ardından altyapı kalecilerinden Muzaffer Cem Kaplan ile sözleşme imzaladı
Trabzonspor, U21 takımı kalecisi Muzaffer Cem Kaplan ile profesyonel sözleşme imzaladı.
4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Genç kaleci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün doğduğum, büyüdüğüm, renklerine gönül verdiğim Trabzonspor'da profesyonel sözleşmeye imza atarak ilk hayalimi gerçekleştirdim. Her sokağında anım olan güzel şehrimin, büyük taraftarlarına her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağıma, çok çalışacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun bordo-mavili kulüple 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
TRABZON (İHA)