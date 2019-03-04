Trabzonspor Kasımpaşa maçında gülen yok

Geçen hafta Göztepe'yi deplasmanda yenerek iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran ve moral bulan Trabzonspor 24. hafta maçında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Nwakaeme'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Fırtına, ikinci yarıda hüsrana uğradı. Perica ve Trezeguet'nin gollerine engel olamayan Trabzonspor, 1 puana razı oldu.

MUSTAFA DENİZLİ KORKUTTU

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, devre arasında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ikinci yarıda takımının başında yer alamadı.

Tansiyonunun yüksek çıktığı öğrenilen deneyimli teknik adamın ilk kontrolleri statta yapıldı ve ardından tedbir amaçlı olarak özel araçla hastaneye götürüldü. Mustafa Denizli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtil