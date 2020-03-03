Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Maçın 4. dakikasında Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi. 10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.

20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.

39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

Ev sahibi takım karşılaşmayı 2-1 kazandı.

AA



