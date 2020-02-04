Futbol Trabzonspor, Obi Mikel'e yapılan ırkçılık için suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor, Obi Mikel'e yapılan ırkçılık için suç duyurusunda bulundu

Futbol

Trabzonspor, Obi Mikel'e yapılan ırkçılık için suç duyurusunda bulundu

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından John Obi Mikel, kendisine sosyal medyadan atılan ırkçı mesajları yayınlamıştı. Trabzonspor yönetimi, bu mesajları atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

04 Şubat 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, oyuncusu John Obi Mikel'e atılan ırkçı ve hakaret dolu mesajlar için hukuki yollara başvurdu.

Mesajları atan holiganların ceza alması için suç duyurusunda bulunan Trabzonspor şu açıklamayı yaptı:

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz"

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