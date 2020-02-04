Trabzonspor, Obi Mikel'e yapılan ırkçılık için suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçın ardından John Obi Mikel, kendisine sosyal medyadan atılan ırkçı mesajları yayınlamıştı. Trabzonspor yönetimi, bu mesajları atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.
04 Şubat 2020, Salı 09:57 Son Güncelleme:
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Trabzonspor, oyuncusu John Obi Mikel'e atılan ırkçı ve hakaret dolu mesajlar için hukuki yollara başvurdu.
Mesajları atan holiganların ceza alması için suç duyurusunda bulunan Trabzonspor şu açıklamayı yaptı:
"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz"
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1224358671494393866