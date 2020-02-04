Trabzonspor, oyuncusu John Obi Mikel'e atılan ırkçı ve hakaret dolu mesajlar için hukuki yollara başvurdu.

Mesajları atan holiganların ceza alması için suç duyurusunda bulunan Trabzonspor şu açıklamayı yaptı:

"Irkçılık, acizler ve cahiller için bir sığınaktır. Futbolcumuz Obi Mikel'e Fenerbahçe maçından sonra yapılan ırkçı saldırıları kınıyor; saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz"