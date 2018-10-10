Trabzonspor, Rodallega ile uzatacak

Trabzonspor yönetimi, son haftaların formda golcüsü Hugo Rodallega'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

10 Ekim 2018, Çarşamba 10:40
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Ünal Karaman’ın kendisine verdiği forma şansını iyi değerlendiren ve çıktığı 8 maçta 5 kez rakip fileleri havalandıran Hugo Rodallega’ya yeni sözleşme yolda.

Kolombiyalı futbolcunun performansından memnun olan ve mâli konuları göz önünde bulunduran Bordo- Mavili yönetim, devre arasında 33 yaşındaki oyuncuyla pazarlık masasına oturmayı planlıyor.

Senede 1.6 milyon Euro kazanan yıldız futbolcudan indirim isteyecek olan Ağaoğlu ve ekibi, teklifin kabul görmesi halinde Rodallega’ya 1+1 yıllık sözleşme önerecek. (Fanatik)

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