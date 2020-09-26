Trabzonspor sahadan galip ayrıldı
Süper Lig’in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Müsabaka bordo-mavili takım 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
26 Eylül 2020, Cumartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwakaeme’nin vuruşunu çizgi üzerinden Chebake çıkardı.
76. dakikada Hüseyin’in Adem Büyük’ü ceza sahası içinde düşürmesi sonucu hakem Özgür Yankaya penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Adem Büyük, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın sağından ağlara gönderdi. 3-1
86. dakikada Yeni Malatyaspor’un sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Jetmir Topalli’nin kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi.
İHA
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