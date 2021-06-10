Trabzonspor yeni sol bekini buldu

Abdullah Avcı'nın takviye istediği sol bek mevkisi için hedefe Uruguaylı oyuncu Alfonso Espino alındı. Cadiz'de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu kiralık olarak takıma katılacak.

Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan ve bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'un Cadiz forması giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirmek üzere olduğu belirtildi.

Espino daha önce ülkesinde Nacional takımında oynadı ve 2 sezondur Cadiz forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 maça çıkan oyuncu 4 asist yaptı.



