Futbol Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da

Futbol

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.

28 Temmuz 2020, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabzon'dan gelen 25 kişilik futbolcu kadrosundan oluşan kafile, kalacakları otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

AA


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