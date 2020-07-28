Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali için İstanbul'da
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'a geldi.
28 Temmuz 2020, Salı 21:20 Son Güncelleme:
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Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabzon'dan gelen 25 kişilik futbolcu kadrosundan oluşan kafile, kalacakları otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.
AA
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