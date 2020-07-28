Aytemiz Alanyaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak Trabzonspor kafilesi, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Trabzon'dan gelen 25 kişilik futbolcu kadrosundan oluşan kafile, kalacakları otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.

AA







