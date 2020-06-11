Futbol Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesi coşkulu uğurlama

Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesi coşkulu uğurlama

Futbol

Trabzonspor'a Göztepe maçı öncesi coşkulu uğurlama

Trabzonspor’un deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi taraftarlar, bordo mavili takımı uğurladı.

11 Haziran 2020, Perşembe 22:41 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden Trabzon Havalimanı´na hareket eden Trabzonspor kafilesine, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

İzmir’e hareket eden bordo mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi İzmir’e götürülmezken, bir süredir takımla çalışamayan Jose Sosa ise kadrodaki yerini aldı.

DHA

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