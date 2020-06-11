Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nden Trabzon Havalimanı´na hareket eden Trabzonspor kafilesine, çok sayıda taraftar meşaleler, marşlar ve "İnadına Trabzonspor", "Saldır Trabzonum" yazılı pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.

İzmir’e hareket eden bordo mavili kafilede 24 futbolcu yer aldı. Sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi İzmir’e götürülmezken, bir süredir takımla çalışamayan Jose Sosa ise kadrodaki yerini aldı.

DHA