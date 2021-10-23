Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık...
Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği yaşanıyor. Son idmanda sakatlanan Yunan yıldız maça yetiştirilmeye çalışıyor.
23 Ekim 2021, Cumartesi 12:30 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamki maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.
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