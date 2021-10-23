Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamki maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.