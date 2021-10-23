Futbol Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık...

Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık...

Futbol

Trabzonspor'da Bakasetas endişesi! Sakatlık...

Süper Lig'in 10. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Bakasetas seferberliği yaşanıyor. Son idmanda sakatlanan Yunan yıldız maça yetiştirilmeye çalışıyor.

23 Ekim 2021, Cumartesi 12:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Trabzonspor'un Göztepe maçı için yaptığı son idmanda sakatlanan Bakasetas, Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sabah'ın haberine göre arka adalesinden problem yaşayan ve MR'ı çekilen Yunan yıldız, bu akşamki maça yetiştirilmeye çalışılıyor.

Haftaya lider giren Trabzonspor'da Bakasetas'ın geride kalan 9 maçta 7 gol 3 asisti bulunuyor.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Balotelli iddialı! 'Süper Lig'in gol kralı olur milli takıma giderim'