Trabzonspor'da bir futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Trabzonspor tarafından yapılan resmi açıklamada bir futbolcunun corona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ve futbolcunun ev izolasyonuna alındığı belirtildi.
14 Ağustos 2020, Cuma 13:27 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.
17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır" denildi.
https://twitter.com/Trabzonspor/status/1294216454418636800
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