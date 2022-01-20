Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Abdülkadir Ömür oynayamayacak
Trabzonspor, dün akşam oynanan GZT Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
20 Ocak 2022, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, “Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün bugün çekilen MR’ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.
Selay SAYKAL / TRABZON (DHA)