Futbol Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Futbol

Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı

Trabzonspor yönetimi, bu sabah istifasını sunan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in istifasını kabul etti.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörlükten teknik direktörlük görevine geçen Hüseyin Çimşir, 22 maçlık serüvenin ardından bordo mavili takım ile yollarını ayırdı. Bordo mavili yönetim, daha önce istifasını sunan Çimşir'in istifasını kabul etti. Bordo mavililerin ayrılığı bu gece ya da yarın resmen duyurması beklenirken, sezonun kalan maçlarında yardımcı antrenör Eddie Newton'un görev yapacağı öğrenildi.

1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)


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