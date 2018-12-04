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Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Tam 2 milyon TL...

Trabzonspor’dan sezon başında transfer döneminde Celta Vigo’ya 6 milyon Euro’ya transfer olan Okay Yokuşlu’nun bordo-mavililerle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu ortaya çıktı.

04 Aralık 2018, Salı 11:39
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Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Tam 2 milyon TL...

Trabzonspor’un faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre oyuncunun taraflar arasında imzalanan alacakların yapılandırılmasına dair protokol uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu kaydedildi. 

Okay Yokuşlu’nun 2 milyon TL’lik alacağı UÇK’ya başvurduğu kaydedilirken bordo-mavililerin de cevap dilekçesi sunduğu kaydedildi. 

Okay ile ilgili durumun ise UÇK’da incelenmeye devam ettiği bildirildi. (Karadeniz Gazete)


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