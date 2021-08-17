Futbol Trabzonspor'da yıllar sonra bir ilk!

Trabzonspor'da yıllar sonra bir ilk!

Futbol

Trabzonspor'da yıllar sonra bir ilk!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

17 Ağustos 2021, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı. Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti. 


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