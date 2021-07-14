Trabzonspor 19 yaş altı takımına yönetimden iki jest geldi. Bordo mavili genç oyuncular, dün oynana final maçına Trabzonspor'un bu sene giyeceği yeni formalarla çıktı. Böylece gençler, yeni formaları A Takım'daki abilerinden önce giymiş oldu.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir diğer jesti de maddi anlamda geldi. Ağaoğlu, U19 Süper Lig şampiyonu olan oyunculara, A takıma uygulanan deplasman priminin tamamını vererek jest yaptı.