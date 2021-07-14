Trabzonspor'dan gençlerine hem forma hem para jesti!
U19 Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da 19 yaş altı takımına jest geldi. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun yakından takip ettiği turnuvada Trabzonspor, dün akşam finalde Galatasaray'ı 1-0 yenmişti.
14 Temmuz 2021, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Trabzonspor 19 yaş altı takımına yönetimden iki jest geldi. Bordo mavili genç oyuncular, dün oynana final maçına Trabzonspor'un bu sene giyeceği yeni formalarla çıktı. Böylece gençler, yeni formaları A Takım'daki abilerinden önce giymiş oldu.
Sabah'ın haberine göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bir diğer jesti de maddi anlamda geldi. Ağaoğlu, U19 Süper Lig şampiyonu olan oyunculara, A takıma uygulanan deplasman priminin tamamını vererek jest yaptı.
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