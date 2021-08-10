Trabzonsporlu Cornelius'tan orman yangını açıklaması
Trabzonspor yeni transferler Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz ile sözleşme imzalandı. Basın toplantısında imzalarını atan oyuncular, başkan Ahmet Ağaoğlu ile beraber kameralar karşısına geçti. Ağaoğlu, bu kez forma satışı yerine oyunculara fidan bağışı yazdı.
10 Ağustos 2021, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile özdeşleşen oyunculara forma satma olayı, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle bu kez değişti. Ağaoğlu, oyunculara 5'er bin forma yerine 61 bin'er fidan satacağını söyledi.
Dorukhan bu teklif karşısında "Onur duyarım başkanım" cevabını verdi.
Danimarkalı transfer Cornelius ise oldukça hassas davranarak, "Bunu reddedemem. Haberlerde evlerini terk eden insanları gördüm. Korkunçtu. Onlara en ufak katkım olacaksa ne mutlu bana" dedi.