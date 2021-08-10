Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ile özdeşleşen oyunculara forma satma olayı, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle bu kez değişti. Ağaoğlu, oyunculara 5'er bin forma yerine 61 bin'er fidan satacağını söyledi.

Dorukhan bu teklif karşısında "Onur duyarım başkanım" cevabını verdi.

Danimarkalı transfer Cornelius ise oldukça hassas davranarak, "Bunu reddedemem. Haberlerde evlerini terk eden insanları gördüm. Korkunçtu. Onlara en ufak katkım olacaksa ne mutlu bana" dedi.