Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 4. dakikada Ndiaye'nin sağdan ortasında, altı pas çizgisi hemen gerisinden Sörloth, ayağının içiyle meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın solundan filelerle buluşturdu: 1-0. 35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Da Costa'nın kafa vuruşunda kaleci Samassa, sol tarafına gelen topu güçlükle kornere çeldi. 43. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Sosa'nın kendi yarı alanında uzun pasında, savunmada Goiano'dan sıyrılan Sörloth'un yakın mesafeden vuruşunda, savunmada Caner Osmanpaşa, uzaklaştırmaya çalışırken topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

AA