Trabzonspor Enis Destan transferini KAP'a bildirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre Karadeniz ekibi, Destan için Altınordu'ya 600 bin euro ödeyecek.

Yetenekli futbolcu için oldukça makul olarak karşılanan 600 bin euro'luk bonservisin ardından çok daha şaşırtıcı bir detay daha ortaya çıktı.

A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, 600 bin euro'luk ücret tam 14 taksitte ödenecek.