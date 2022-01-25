Trabzonspor'un yeni transferi Enis Destan'daki taksit detayı şaşırttı
Trabzonspor, Altınordu'dan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Enis Destan'ı dün şehre getirmişti. Sözleşme imzalanan oyuncunun bonservis detayları belli oldu.
25 Ocak 2022, Salı 16:06 Son Güncelleme:
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Trabzonspor Enis Destan transferini KAP'a bildirdi. Yapılan resmi açıklamaya göre Karadeniz ekibi, Destan için Altınordu'ya 600 bin euro ödeyecek.
Yetenekli futbolcu için oldukça makul olarak karşılanan 600 bin euro'luk bonservisin ardından çok daha şaşırtıcı bir detay daha ortaya çıktı.
A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'in haberine göre, 600 bin euro'luk ücret tam 14 taksitte ödenecek.