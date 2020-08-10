Trafik cezalarına UYAP üzerinden itiraz hakkı

Uygulamanın başlamasından itibaren bugüne kadar adliyeye gitmeden 8 bin 16’sı trafik ve 5 bin 644’ü de idari para olmak üzere toplam 13 bin 660 cezaya UYAP üzerinden itiraz edildi.

Nasıl oluyor?

Kullanıcı, Avukat Portal (avukat.uyap.gov.tr) veya Vatandaş Portal’a (vatandas. uyap.gov.tr) elektronik ya da mobil imza ile giriş yaptıktan sonra ‘trafik-idari para cezalarına itiraz’ sekmesini takip ederek ve ‘tevzi et’ butonu ile açılan ekranlardan itirazın gönderileceği il ve adliye bilgilerini seçerek itirazda bulunabiliyor. İtiraz, sistemde istenen bilgiler girildikten ve tevzi işlemi yapıldıktan sonra ilgili sulh ceza hakimliğinin ekranında görülecek. Kullanıcı, açılan dosyayı daha sonra kendi portalı üzerinden görüntüleyebilecek.







