Futbol Transfer dönemi hangi ülkelerde devam ediyor?

Transfer dönemi hangi ülkelerde devam ediyor?

Futbol

Transfer dönemi hangi ülkelerde devam ediyor?

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandı. Türkiye'de de normalde 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece kapanacaktı ancak kulüplerin başvurusu sonucu TFF, dönemi 1 hafta uzattı. Bazı ülkelerde de transfer sezonu hala açık.

01 Eylül 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelerde transfer devam ediyor. İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya gibi büyük liglerde pencereler kapandı ancak Türk takımları için 8 Eylül'e kadar zaman var. Türkiye'nin oyuncu satma ve alma ihtimalinin olduğu bazı liglerde de transfer dönemi sürüyor.

Türkiye'de 8 Eylül'de kapanacak olan transfer döneminin açık olduğu bazı ülkeler ve kapanma tarihleri şöyle:

  • Romanya: 6 Eylül
  • Rusya: 7 eylül
  • Çekya: 8 Eylül
  • Türkiye: 8 Eylül
  • İsrail: 14 Eylül
  • Suudi Arabistan: 18 Eylül
  • Arjantin: 26 Eylül
  • Katar: 30 Eylül
  • Cezayir: 30 Eylül
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'ın yeni 10 numarası netleşiyor