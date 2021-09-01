Transfer dönemi hangi ülkelerde devam ediyor?

Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelerde transfer devam ediyor. İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya gibi büyük liglerde pencereler kapandı ancak Türk takımları için 8 Eylül'e kadar zaman var. Türkiye'nin oyuncu satma ve alma ihtimalinin olduğu bazı liglerde de transfer dönemi sürüyor.

Türkiye'de 8 Eylül'de kapanacak olan transfer döneminin açık olduğu bazı ülkeler ve kapanma tarihleri şöyle: