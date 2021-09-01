Transfer dönemi hangi ülkelerde devam ediyor?
Avrupa'nın büyük liglerinde transfer dönemi kapandı. Türkiye'de de normalde 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece kapanacaktı ancak kulüplerin başvurusu sonucu TFF, dönemi 1 hafta uzattı. Bazı ülkelerde de transfer sezonu hala açık.
01 Eylül 2021, Çarşamba 15:47 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin de içinde olduğu bazı ülkelerde transfer devam ediyor. İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya gibi büyük liglerde pencereler kapandı ancak Türk takımları için 8 Eylül'e kadar zaman var. Türkiye'nin oyuncu satma ve alma ihtimalinin olduğu bazı liglerde de transfer dönemi sürüyor.
Türkiye'de 8 Eylül'de kapanacak olan transfer döneminin açık olduğu bazı ülkeler ve kapanma tarihleri şöyle:
- Romanya: 6 Eylül
- Rusya: 7 eylül
- Çekya: 8 Eylül
- Türkiye: 8 Eylül
- İsrail: 14 Eylül
- Suudi Arabistan: 18 Eylül
- Arjantin: 26 Eylül
- Katar: 30 Eylül
- Cezayir: 30 Eylül