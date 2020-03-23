Trende unutulan on binlerce dolarlık resim çalındı

İngiltere'nin başkenti Londra'da ünlü İngiliz sanatçı Terry Frost'un on binlerce dolar değerindeki resmi, sahibi Steven Cousins tarafından trende unutuldu. 1954'te yapılan eser, o günden beri bulunamıyor. Blue Harbour isimli resmin Milton Keynes ile Crewe istasyonları arasında bir yerde çalındığı tahmin ediliyor. Cousins'ın, 23 Ocak'ta yaşanan olayda, trenin aşırı kalabalık olması nedeniyle dikkatinin dağıldığı, bu nedenle de resmi unuttuğu belirtiliyor. Resmi unuttuğunu ancak trenin kapılarının kapanmasının ardından fark eden Cousins, resmin güvenli bir şekilde dönmesi karşılığında önemli miktarda ödül vereceğini açıkkladı. Öte yandan Cousins, 30 yıldır koleksiyonerlik yaptığını, ancak eline henüz böylesine değerli bir parça geçmediğini söyledi. Londra Polisi soruşturmayı sürdürüyor.

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