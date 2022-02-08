Trump, Kim Jong-un ile arasındaki 'aşk mektuplarını' da götürmüş

ABD Başkanlarının Beyaz Saray'dan resmi olarak kabul edilen belgeleri konut dışına çıkarmaları yasak. Ancak olaylı başkan Donald Trump bu noktada da kendi farkını ortaya koymuşa benziyor. Washington Post Gazetesi, eski başkanın aralarında Kuzey Kore Lider Kim Jong-un'un mektuplarının da olduğu bir çok resmi evrağı Beyaz Saray'dan uygunsuz bir şekilde çıkardığını iddia etti.

Trump'ın danışmanları eski başkanın Mar-a-Lago'daki malikanesine götürdüğü kutuların içinde sadece hatıralar, hediyeler, dünya liderlerinden gelen mektuplar olduğunu iddia etse de Ulusal Arşiv Dairesi birçok resmi belgeyi geri istedi. Resmi bir açıklama olmamasına rağmen Washington Post Gazetesi evrakların Ocak ayında iade edildiğini duyurdu.

Trump'ın bir zamanlar 'aşk mektupları' olarak tanımladığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yazışmaların yanı sıra Barack Obama tarafından kendisine bırakılan bir mektup da eski başkanın yanına almayı tercih ettiği evraklar arasında.

'AŞIK OLDUK. KİM BANA GÜZEL MEKTUPLAR YAZDI'

Trump'ın başkan olduğu dönemlerde Kim Jong-Un ile nükleer silahlanma konusunda yaptığı yazışmalar günlerce dünya basınında yer almıştı. Trump Eylül 2018'de Batı Virginia'daki bir mitingde Kuzey Kore lideri ile ilgili yazışmalarına ilişkin “Aşık olduk. Kim gerçekten bana güzel mektuplar yazdı.” demişti.

ABD Başkanlığı tarihçisi Lindsay Chervinski, Washington Post'a yaptığı açıklamada ulusal güvenlik meseleleriyle ilgili belgelere erişiminin bu kadar kolay olmasının gerçek bir endişe yaratabileceğini söyledi.

25 ÖZEL YAZIŞMA

ABD'li araştırmacı gazeteci Bob Woodward "Rage" (Öfke) adlı kitabında , ABD Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un arasında 25 özel yazışma olduğunu iddia etmişti.

Hürriyet







