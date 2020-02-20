Tüm dünyada büyük yankı uyandıran özel belgeleri dünya kamuoyuyla paylaşan ve şu an İngiltere'de tutuklu bulunan Julian Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, ABD Başkanı Donald Trump'ın Assange'a af teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Fitzgerald, Trump'ın '2016 ABD seçimleri öncesinde Demokrat Parti e-maillarının sızdırılmasında Rusya'nın parmağı olmadığını söylemesi' şartını koştuğunu iddia etti. İddialara adı karışan tek isim Trump değil. Af teklifini Assange'a ileten ismin ise eski Cumhuriyetçi Kongre üyesi Dana Rohrabacher olduğu belirtiliyor. Wikileaks'in 2016 ABD seçimleri öncesi sızdırdığı emaillerde Demokrat Partilileri küçük düşürücü ayrıntılar yer alıyordu. Sızdırılan emaillerin, Demokrat aday Hillary Clinton'ın Trump'a karşı yenilgisinde etkili olduğu düşünülüyordu.

Beyaz Saray, iddiaları yalanladı

Beyaz Saray, söz konusu iddialara ilişkin, "Bunlar kesinlikle ve tamamen yanlış." açıklamasını yaptı. Trump’ın, Rohrabacher’ın eski bir Kongre üyesi olduğu dışında bu kişi hakkında çok fazla bilgisi bulunmadığını kaydeden Grisham, “Trump, Rohrabacher ile bu konu hakkında hiç konuşmadı hatta neredeyse hiçbir konu hakkında konuşmadı. Bu haber tamamen uydurma ve yalan. Bu belki de Demokratlar'ın başka bir tezgahıdır.” yorumunda bulundu. Çarşamba günkü duruşmada Assange'ın avukatları 'Rusya'nın bağlantısı olduğunu inkar etmesi durumunda affedileceğine dair, doğrudan Trump'tan gelen teklifin Assange'a iletildiğini' söyledi.

İddiaları bununla sınırlı değil

Assange'ın avukatı Fitzgerald, Westminster Mahkemesi'ndeki açıklamasında eski Kongre üyesi Rohrabacher'in Assange'a af teklif ettiğine dair kanıtlar bulunduğunu söyledi. Avukat Fitzgerald, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıktan destek çıkan Rohrabacher'in Ağustos 2017'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde Assange'ı ziyaret ettiğini de belirtti. Ziyaretin yapıldığı iddia edilen dönemde, sızdırılan Demokrati Parti emaillarında Rusya'nın parmağı olduğu iddiaları güçlenmişti. Assange ise Rusya'nın bağlantısı olduğu iddialarını reddetmişti. Wall Street Journal gazetesi 2017 yılında, Rohrabacher'in, Assange'ın affedilmesi için Beyaz Saray'la iletişime geçtiğini yazmıştı. Trump ise daha önceki konuşmalarında Rohrabacher'in 'çalışkan iyi bir Kongre üyesi olduğunu' söylemişti.

Dava haftaya görülecek

ABD, İngiltere tutuklu bulunan Julian Assange'ın, aralarında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak ve belge sızdırmak dahil 18 farklı suçtan ülkeye iadesini talep ediyor. Assange'ın davası haftaya görülecek. Suçlu bulunması durumunda Assange 175 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.