Tuba Ünsal: Erkekten para almaya utanırım

Tuba Ünsal “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı” sözleriyle nafaka zengini kadınları kızdıracak bir açıklama yapmıştı. Üç evlilik geçiren, 2 çocuk annesi Tuba Ünsal, Hello Dergisi’ne şunları söyledi:

● "Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım.

● İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’.

● Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.

● Ben erkekten para almaya utanırım.

● Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim.

● Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim.

● Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum.”

Sevgilisi bu konuda dertli

Tuba Ünsal aslında ‘nafaka’ açıklamasıyla sevgilisi Caner Karaloğlu’nun bu konudaki sıkıntısını dile getiriyor.

Caner Karaloğlu’nun 1 yıl evli kaldığı Elisabeth Mas ile olan boşanma davası devam ediyor. Çiftin bir çocuğu var. Elisabeth Mas 8 bin Euro (50 bin 500 TL) nafaka, 2 milyon Euro (12 milyon 600 bin TL) tazminat istiyor.

Müge DAĞISTANLI / POSTA





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