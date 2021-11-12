İtalya'da Spezia U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un ekibine katılmıştı.

Alman çalıştırıcının pazartesi günü, "Tuğberk Tanrıvermiş kendisi bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini iki maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak iki maçlık aramıza davet ettik" şeklindeki açıklaması genç hocayı rahatsız etti.

32 yaşındaki teknik adamın 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Ülkemizde Galatasaray altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti. İtalya'da şampiyonluk yaşayan genç hoca sezon başında Spezia'nın yolunu tutmuştu.

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