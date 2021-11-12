Futbol Tuğberk Tanrıvermiş, 24 saat sonra Milli Takım'dan ayrıldı

Tuğberk Tanrıvermiş, 24 saat sonra Milli Takım'dan ayrıldı

Futbol

Tuğberk Tanrıvermiş, 24 saat sonra Milli Takım'dan ayrıldı

Stefan Kuntz'un ekibine dahil olan Spezia U19 Teknik Direktörü Tuğberk Tanrıvermiş'in 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi. Tanrıvermiş'in bu tavrında, Kuntz'un, "Kendisini iki maç için ağırlıyoruz" sözlerinin etkili olduğu kaydedildi.

12 Kasım 2021, Cuma 01:14 Son Güncelleme:
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İtalya'da Spezia U19 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un ekibine katılmıştı.

Alman çalıştırıcının pazartesi günü, "Tuğberk Tanrıvermiş kendisi bizimle bir iş birliği düşüncesinin sonucu olarak burada. Kendisini iki maç için ağırlıyoruz. Hamit Altıntop kendisinin daha önce genç milli takımlarda yaptıklarını da göz önünde bulundurarak iki maçlık aramıza davet ettik" şeklindeki açıklaması genç hocayı rahatsız etti.

32 yaşındaki teknik adamın 24 saat görevde kaldıktan sonra kamptan ayrıldığı öğrenildi.

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Ülkemizde Galatasaray altyapılarında çalışan, 2017-18 sezonunda Igor Tudor ve Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Tuğberk Tanrıvermiş sezon sonunda Roma U15 takımının başına geçmişti. İtalya'da şampiyonluk yaşayan genç hoca sezon başında Spezia'nın yolunu tutmuştu.

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