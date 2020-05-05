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Ekonomi Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek

Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek

Ekonomi

Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek

Corona virüs salgını ülkemizde yavaşlarken normalleşme adımları da birer birer atılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

05 Mayıs 2020, Salı 13:53 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle bazı fabrikalardaki üretim durdurma sona eriyor. Normalleşme çalışmaları kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren Türkiye'deki tüm fabrikalar yeniden üretime başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak" dedi.

Bakan Varank "Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firma faaliyetlerine devam etti. Kocaeli'nin ardından, günlük 4 binin üzerinde test kapasitesine sahip bir laboratuvar da Ankara'da kurulmuş olacak." açıklamasında bulundu.

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