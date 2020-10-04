Tüm zamanların en mutlu filmi 'Troller Dünya Turu' vizyonda

2016 yılında beyaz perdeye destansı bir macera ile konuk olan DreamWorks Animasyon filmi “Troller”, neşeli ve iyimser Poppy ve son derece titiz ancak karamsar Çalı ile sinemaseverleri tanıştırmıştı. Bu maceradan dört yıl sonra, Poppy ve Çalı yepyeni bir müzikal macera ile beyaz perdeye yeniden renk katıyor.

2 Ekim Cuma günü vizyona giren “Troller Dünya Turu” filminde; Poppy ve Çalı’ya, arkadaşları Biggie, Kaşmir, Saten, Cooper ve Elmas Adam eşlik ediyor.

Poppy ve Çalı, “Troller Dünya Turu” macerası ile daha önce bildiklerinin ötesindeki bir dünyaya adım atarken, altı diyara dağılmış ve Funk, Country, Tekno, Klasik, Pop ve Rock olmak üzere altı farklı müzik türüne adanmış bir değil, tam altı farklı Trol kabilesi olduğunu her zamandakinden çok daha gürültülü şekilde keşfediyor.

Bu keşifte; Hard Rock kraliyet üyesi olan Kraliçe Barb’ın, babası Thrash Kralı’nın yardımıyla rock müziğinin egemenliğini sağlamak amacıyla diğer tüm müzik türlerini yok etmek istediğini, Poppy ve Çalı’nın ise arkadaşları Biggie, Kaşmir, Saten, Cooper ve Elmas Adam ile birlikte bütün Trolleri hepsini hiçe saymak isteyen Barb’a karşı bir araya getirmek üzere diğer tüm diyarları ziyaret ettiklerini izliyoruz.

Aile boyu neşe kaynağı olan “Troller Dünya Turu” sadece beyaz perdeye değil, birbirinden renkli ürünlerle oyuncaktan kırtasiyeye, giyimden aksesuara raflara da mutluluk getireceğe benziyor!