Tüp bebek tedavisi devletten

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılayabilmesi için evli çiftin son 3 yıldır çocuk sahibi olamadığının sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi; kadının 23 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olması gerekiyor. Rapor 40 yaşından küçükken düzenlenip 30 gün içinde embriyo transferi yapılmış ve bu sürede 40 yaş sınırı aşılsa da tedavi karşılanıyor.

5 YIL SİGORTA 900 GÜN PRİM

Yaş dışında son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun sağlık kurulları tarafından belgelenmesi isteniyor. Yani yapılan tedavi sonrası normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olunamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemiyle çocuk sahibi olunabileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Uygulamanın yapıldığı tıbbi merkezin SGK ile sözleşme yapmış olması, eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün sigorta priminin olması şartlar arasında yer alıyor.









ÜÇ DENEMEYE KADAR

Çocuğu bulunan çiftin, ikinci bir çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi karşılanmıyor. Ancak, eşlerin birinin veya ikisinin önceki evliliklerinden çocuğu olup, birlikte çocukları yoksa, bu durumda SGK tüp bebek tedavisini üç denemeye (siklus) kadar karşılıyor. Yani her evlilikte üçe kadar deneme hakkı bulunuyor.

KATKI PAYI NE KADAR?

Tüp bebek tedavisi kapsamında çiftler ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 ve üçüncü denemede ise yüzde 20 katkı payı ödüyor. Sigortalılar ilk tüp bebek denemesinde 804 TL, ikinci denemede 725 TL ve üçüncü denemede 535 TL katılım payı ödemek durumunda. Sigorta yoksa tüp bebek maliyeti 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor.