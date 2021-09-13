Aşkı, sevgiyi ve ayrılığı şiirlerinde benzersiz bir şekilde ifade eden Turgut Uyar, akıllardan çıkmayan sözleriyle de en sevilen şairler arasında yer alıyor. Türk edebiyatında doldurulmaz bir yere sahip Turgut Uyar’ın sözleri, okuyanları tam da yüreğinden yakalıyor…

KISA, RESİMLİ VE ANLAMLI TURGUT UYAR SÖZLERİ

Ne o beni kandırmıştı. Ne ben onu baştan çıkarmıştım. İkimizde bildiklerimizin ötesine, bulduklarımızın üstüne çıkmak istemiştik. Bir noksanlığı var sanıyorduk bütün olanların belki. Ama aslında bütünlüklerimize bahaneydik.

Herkes kendi derdinde anca, herkesin yüreği lime lime…

Elbet hep böyle geçmeyecek ömrüm, biliyorum bu çeşit yaşamak, zor. Kim bilir tanrım, kim bilir hangi güzel yerde beni, hangi ölesiye sevda bekliyor?

“Kadınları mutlu etmenin 20 yolu” diye bir sürü gereksiz haber çıkıyor. Tek maddede açıklıyorum: Dürüst olun yeter

“Böyle sessiz ayrılıklarda, Her şey önceden belli olur, En güzel zamanında, aşkın ve hayatın, İnsan deli olur…”

Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun sevgim acıyor.

Bir insan birini yalnızken hatırlıyorsa sevmemiştir, ansızın aklına getirip yalnızlaşıyorsa. İşte o zaman sevmiştir.

Bu hüznü siz de bilirsiniz… Anlat deseniz anlatamam. Enine boyuna yaşarım ancak…

“Nasıl kısa kesmeli bilmiyorum?

Herkesin derdinden pay isterken.

Uzak kaderlerin suları çağlar simdi

Yıldızlar dökülür sonsuza içimizden.”

Başka havalar getir bana. İçinde biraz bahar olsun biraz da sen…

Tel cambazı istiyordu ki dünya istediği gibi olsun. Bile bile aldanmaya vardırıyordu işi. Ama olmuyordu kendisi vardı.

“Hiçbir şey umurumda değil diyorum; "Aşktan ve umuttan başka”

Tahammül gerek, özlem iyice arsızlaştı.

“Herkes ne zaman ölür; elbet gülünün solduğu akşam!

Aldım anlayamadım; öldüm anlayamadım almadığım bir akşam…”

Bu dünyada en iyi ben yenilirim. Dosta, düşmana, aşka

Cümbür cemaat aşka abanıyoruz.

Göz göze bakışınca, biliyoruz neyi bölüştüğümüzü, konuşmasak da…

Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes herkesi sonradan öğrenirmiş; bunu da sonradan öğrendim.

Herkesin bir gideni vardır. İçinden bir türlü uğurlayamadığı.

Halbuki korkulacak hiçbir şey yoktu ortalıkta

Her şey naylondandı o kadar.

Bir biz ikimiz varız güzel öbürleri hep çirkin.

Yalnızlık bir ıslak halat, suları beni ıslatan.

Düşünüyorum da biz büyüyerek çocukluk etmişiz.

Çok üşürdük hep üşürdük üşümekti bütün yaşadığımız

Üşürdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun sakallarımız

Bir Kalır uzun kitaplarda anısı çok üşüdüğümüzün

Biri kurbağa öper, biri yüzyıllarca uyur, biri 7 cüceyle yaşar, biri kuleye kapatılır. Bir masal prensesi olsan bile kadınlık zor.

Şimdi otobüs gelir biner gideriz dönmeyeceğimiz bir yer beğen başka türlüsü güç.

TURGUT UYAR SÖZLERİ: EN GÜZEL AŞK, DOĞUM GÜNÜ SÖZLERİ

Durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar şu aranıp duran korkak ellerimi tut bu evleri atla bu evleri de bunları da göğe bakalım.

Sen nereye ben oraya adım adım. İnsan sevdikçe iyileşiyor, artık anladım.

Yaz yağmurları misali yıllarca, yağmış durmuşum kendi içime…

Hayatın kutlu olsun sevgilim ki sana değişe değişe aktım.

“Her şeyden biraz kalır” diyor birileri, çoğunlukla haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı…

Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde, kaç kilo çekerdi yalnızlık. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının.

Ben seni uyuttum, seni karıştırdım, seni şaşırdım bir şeyler akıp akıp giderdi, dünyada başvurduğum bir şeydin, yalnızlığım gibi yanında sonsuz durduğum.

İşte, ben hep böyle bildiği gibi: Kaderi öpüp başıma koymuşum, gülüşüm, oturuşum, konuşuşum…Belli efendim, besbelli yaşamaktan soğumuşum.

Durduğum yer benim değil iken, gidebilecek bir yerimin olmaması ne acı; gidebilecek bir yerim yok iken hala ve inatla durmayışım ne gaflet; nihayetinde olmuyorken yaşıyor olan insanın, yaşıyorken olduğunu bilmemesi bu, bu ne tuhaf bi’ hayret.

Ne yapalım bari bağışlayalım birbirimizi.

Bir yağmur yağsa da beraber ıslansak.

Bozuk bir saattir yüreğim hep sende durur.

Şimdi dolaşıp duruyor aramızda. Kıpkırmızı bir duygu olarak Doğudan batıya bir güz halinde Çılgın ve hüzünlü”

Herkes bıraksın senin için olurum laflarını. Önce kendiniz için yaşamayı öğrenin, sonra başkası için olursunuz.

Herkes ne zaman olur? Elbet gülünün solduğu akşam.

Bazen sadece onun sende bıraktığı izleri özlersin, her şarkıda ayrı bir hatıra saklıdır sanki; istesen de silemezsin.

Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum.

Herkes yokken biz oluruz biz uyumayalım

Sen, bizim için hala o ezeli sırsın. Sen de bizi bilmiş olsan, başkalaşırsın...

Nasıl olsa sarhoşuz nasıl olsa öpüşürüz sokaklarda