Tropicana 'Bahçe Okulları' projesiyle Türk çiftçisini destekliyor

2014 yılında başlatılan "Tropicana Bahçe Okulları" Projesi kapsamında çiftçilere eğitim veriliyor, yerel meyve ağaçlarının fidanları dağıtılıyor, doğru uygulamalarla dikim ve yetiştirme bilgilendirmesi yapılarak yerel meyvelerle ilgili mirasın korunması ve sürdürülmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Ambalaj üzerine meyve suyunun yöresini yazan tek marka olma özelliğini taşıyan Tropicana, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 şehirde Tropicana Bahçe Okulları eğitimlerine devam ediyor. Ülkenin hazineleri olan yerel meyveleri koruma hedefiyle hareket eden Tropicana, Adana, Malatya, Gaziantep, Konya, Afyon ve Bursa'dan sonra Amasya'da da eğitim verdi.

Amasya'daki elma üreticilerine, BÜYEM tarafından ücretsiz olarak, Finansal Kaynak Yönetimi, Bireysel Potansiyel Keşfi, Çiftçinin Vizyona Olan Yolculuğu ve Elma Üretiminde Zirai Mücadele Yöntemleri olmak üzere dört ana başlıkta eğitim hizmeti sunuldu.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan çiftçilere, Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

PepsiCo Türkiye Kıdemli Pazarlama Direktörü Evrim Şen, yaptığı açıklamada, Tropicana ile Türkiye'nin tercih edilen yerel meyvelerini artık isimleriyle özdeşleşmiş, çok bilinen yörelerinden toplayıp ambalajlayarak sofralara sunduklarını ve yerel meyveciliği desteklediklerini belirtti.

Tropicana olarak sadece Amasya bölgesindeki üreticilerden elma tedarik ettikleri için meyve suyu kutularının üzerinde "Yüzde 100 Amasya Elma Suyu" yazabilen tek marka olarak öne çıktıklarına dikkati çeken Şen, şöyle dedi:

"Tropicana, Amasya bölgesinde üretim yapan ortalama 150 aile çiftliğinden alım gerçekleştiriyor. Amasya elması yerel dilde misket elması olarak adlandırılan bir elma cinsi. Bu cins elmalar kedine has mayhoş bir tat ve mistik bir koku barındırıyor. Bu eşsiz tat ve koku Amasya yöresinin ve yaylalarının kendine özgü ikliminden kaynaklanıyor. Normal şartlarda bodur tip elma ağaçları en fazla 3 yıl içinde meyve veriyor. Amasya misket elması ağaçları ise en az 8-10 yıl sonra meyve vermeye başladığı için bu ağaçların elmalarının tatları oturmuş yapısıyla öne çıkıyor. Amasya bölgesindeki elma hasatları yüzde 70 oranında kadınlar tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sebeple hem kadın istihdamı gerçekleştirilirken hem de kadınların özenli toplama teknikleri sayesinde elmalar ve ağaçlar zarar görmüyor."

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut da Tropicana Bahçe Okulları projesi kapsamında PepsiCo ile birlikte meyve yetiştirme konusunda zaten büyük bir uzmanlığa sahip olan çiftçiler için bir dizi eğitim programı uyguladıklarını ifade etti.

Eğitimlerin olumlu sonuçlarını aldıklarını belirten Atabarut, şunları kaydetti:

"Bu programlarımızın arasında üretimde süreklilik sağlanabilmesi adına, çiftçinin mesleğe uyumu, birinci kuşaktan ikinci ve üçüncü kuşağa geçişte üretimin devamlılığı gibi konular yer alıyor. Aynı zamanda tüm enerjisini üretime harcayan çiftçilerimizin üretim sonrasında karşılaşacakları, lojistik yönetimi, bankalar ile ilişkiler ve çiftçilere uygun yatırım araçlarının belirlenmesi konuları da eğitim programımızda bulunuyor. Burada temel hedefimiz meyve üreticilerimizi her duruma adapte ederek verimli bir çalışma hayatına hazırlayabilmek."

BİNE YAKIN ÇİFTÇİYE ULAŞILDI

PepsiCo İletişim Müdürü Şirin Güven Yazıcıoğlu da yerel yönetimlerin desteklerinin alındığı "Tropicana Bahçe Okulları" projesiyle bugüne kadar bine yakın çiftçiye eğitim verildiğini, bu kesime 12 bin yerel meyve fidanının dağıtıldığını bildirdi.

Yazıcıoğlu, "Türk meyveciliğinin gelişimini destekleyerek, meyve suyunda Türkiye'de kişi başı tüketimi büyütmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Tropicana, farklı paket ve boylardaki Bursa Şeftali Nektarı, Afyon Vişne Nektarı, Malatya Kayısı Nektarı, Amasya %100 Elma Suyu, Anadolu Karışık Meyve Nektarı, Antalya Nar Nektarı, Geyve Ayva Nektarı çeşitleriyle meyve suyu severlerle buluşmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA