Nihal Ferik, BeinSports'a verdiği özel röportajda Bursaspor, Türk futbolu ve kadınların futboldaki yeriyle ilgili konulara değindi.

"Görevimi severek yapıyorum"

Nihal Ferik, Türk futbolunun tek kadın yöneticisi olmasıyla ilgili, "Bu konuda tek olmak gurur verici. İşimi severek yapıyorum. Bursaspor'da 25'inci yılımı doldurdum. İlk etapta yabancı futbolculara tercümanlık yaparak başlamıştık. Yıllar içerisinde birçok departmanda çalıştım. Daha sonra genel müdür yardımcılığı ve sonunda da genel müdürlük yapmaya başladım" dedi.

Nihal Ferik 2018 Aralık ayında Bursaspor Genel Müdürü olarak atanmıştı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan Bursaspor-Galatasaray maçında ilk defa kulübede yer alan ve birçok futbolseverin dikkatini çeken Nihal Ferik'in kim olduğu merak edilmişti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de o dönemki Bursaspor teknik direktörü Aybaba'ya, "Nihal Hanım'ın kulübede olması çok güzel. Çok hoşuma gitti. Tebrik ederim'' demişti.

"Gençler yadırgamıyor"

Kulüpteki genç oyuncularla sohbetler ettiklerini söyleyen Nihal Ferik, "Gençler artık futbolda kadınların olmasını yadırgamıyor. İdari binada birçok kadın çalışanımız var. Diğer kulüplerde de bu sayı artmaya başladı. Kadınlar daha titiz, daha detaycı. Futbolda kadın müdürler, kadın yöneticiler görmeye başladık. Umarım daha da artar, böylece kadınların her işi yapabildiğini göstermiş oluruz. Kulüplere tavsiyem, kadınlarla çalışsınlar" dedi.

"Kadın futbol takımını tekrar kurmak istiyoruz"

Bursaspor maddi zorluklardan ötürü küçülmeye gitmiş ve yakın dönemde kapatılan birimlerden biri de kadın futbol takımı olmuştu. Nihal Ferik, kadın futbol takımını tekrar kurmanın planları arasında olduğunu söyledi. Öncelikle hedeflerini tekrar Süper Lig'e çıkmak olarak belirlediklerini aktaran Ferik, voleybol takımı, kadın futbol takımı ve bazı amatör branşları yeniden hayata geçirebileceklerine değindi.