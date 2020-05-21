Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), gökyüzünde 87’nci yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 23 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 360 uçaklık modern bir filoya ve 127 ülkeyi kapsayan uçuş ağına ulaştı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en köklü, en iyi havayolu şirketleri arasında olduklarını söyledi.

Corona etkisi atlatılacak

Her gün yüz binlerce misafiri sevdiklerine kavuşturabilecek bir kapasiteye sahip olduklarını belirten İlker Aycı, “THY’nin yıldan yıla artan bu başarısının kaynağında taşıdığımız ay yıldızlı bayrağımıza duyduğumuz sevgi ve sorumluluk var. Corona nedeniyle elbette 87’nci yılımızı yerde kutluyor olmaktan mutsuzuz ancak bu zorlu süreci de atlatacağız ve gurur yolculuğumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı

Zorluklar güçlendirir

Karşılaşılan zorlukların güç katacağını ve çok şey öğreteceğini belirten Aycı, “90 ve 100’üncü yıldönümümüzde, küresel havayolu endüstrisinde daha iyi bir konumda olacağız” dedi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de Twitter’daki hesabından, “Bu zorlu süreci atlattığımızda, 1933 yılında teslim aldığımız ay yıldızlı bayrağımızı daha güçlü dalgalandıracağız” paylaşımında bulundu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün

Küresel markanın ilkleri

20 Mayıs 1933’te Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ‘Devlet Hava Yolları İşletmesi’ adıyla kuruldu.

İlk yurtdışı seferi Ankara-İstanbul-Atina (Yunanistan) uçuşuyla 1947’de gerçekleşti.

1953 yılında bugünkü Türk Hava Yolları ismini aldı.

1985’te Uzakdoğu ve okyanus aşırı seferlere başladı.

1987’de ABD-New York hattıyla bu kıtaya da uçuş başladı.

Sermayesi 1990’da 700 milyar liraya ulaşan THY’nin yüzde 1.53’lük bölümü halka açıldı.

1993’te First Class, Business Class, Ekonomi Class olmak üzere üç ayrı sınıfta hizmet verilmeye başladı.

Uluslararası ilk ödül

1996’da Airbus tarafından ‘THY’ye A340 Uçaklarını ‘Dünyada En Etkin Kullanan Havayolu Ödülü’ verildi.

2001’de Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan Ankara’ya ilk uçuş gerçekleştirildi.

2007’de havacılık sektöründe ‘Ulusal Kalite Ödülü’nü aldı.

2008’de ‘Star Alliance’a katıldı.

En fazla noktaya uçuyor

THY, 2013’te dünyada en fazla noktaya uçan hava yolu şirketi oldu.

THY, Skytrax Yolcu Tercih Ödülleri’nde 2011-2016 döneminde üst üste 5 kez Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi seçildi.

2000’den sonra yaptığı atılımlarla dünya çapında bilinen küresel bir marka haline geldi.

2019 sonu itibarıyla toplam varlıkları 147 milyar liraya yaklaştı.



