Türk oyuncak sektörü dünya ile yarışıyor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk oyuncak sektörünün dünya ile yarışır hale geldiğini söyledi.

Son teknolojik üretimler başta olmak üzere plastik, tahta ve pelüş oyuncakların sergilendiği 11. Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

22'Sİ YABANCI, 110 FİRMA KATILIYOR

Spielwarenmesse Middle East tarafından, 22'si yabancı olmak üzere 110'un üzerinde firmanın katılımıyla düzenlenen etkinliği ziyaret eden Pelister, fuara ilişkin yaptığı açıklamada, Türk oyuncak sektörünün dünya ile yarışır hale geldiğini bildirdi.

Pelister, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte oyuncak sektörü müthiş bir gelişim gösterdi. Dünyada 2,2 milyar çocuk var. Türk oyuncak sektörü, küresel ölçekteki ticari hacimden çok daha fazla pay almalı. Ayrıca oyuncak tasarımlarımızı savaş ve silah üzerine değil, sevgi ve barış üzerine geliştirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

'ÇİN HAKİMİYETİNİ KIRIP DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ'

Spielwarenmesse Middle East Türkiye Genel Müdürü Fatih Ciğerlioğlu, Türk ekonomisinin üzerinde yapılan spekülasyonlar sonucu yaşanan kur dalgalanmalarının hemen her sektörü olduğu gibi oyuncak sektörünü de olumsuz etkilediğini aktardı.

Ciğerlioğlu, "Kur farkı nedeniyle maliyetler karşılanamaz hale gelince, ithalatçımız artık kendi üretimini yapma yoluna gitti. Son 3 aya baktığımızda, perakende satış fiyatlarına neredeyse yüzde 100 zam geldiğini görüyoruz. Türk oyuncak sektörü yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hem üreticisiyle hem de ithalatçısıyla büyüme ivmesini sürdürüyor. Kids Turkey olarak ülke ekonomimize katma değer sağlıyorsak, ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Oyuncak sektörünün 2017'yi 100 milyon dolar ihracatla kapattığını anımsatan Ciğerlioğlu, özellikle elektronik oyuncakta Çin hakimiyetini kırarak küresel pazardan daha fazla pay almayı hedeflediklerini vurguladı.

TAMAMI YERLİ OLAN İLK OYUNCAK ARABA TANITILDI

Türkiye'nin ilk uluslararası nitelikteki oyuncak fuarı olan Kids Turkey Oyuncak, Çocuk, Lisans, Oyun ve Oyun Ekipmanları Fuarı için İstanbul'a gelen 400 yabancı ziyaretçinin yanı sıra yerli sektör temsilcileri ve alım heyetlerine son teknoloji ürünler anlatılıyor.

Organizasyonun ilk günü tanıtımı gerçekleştirilen ve motoru dahil tamamı yerli üretim olan "Süper Araba", özellikle yabancı ziyaretçilerin ve alım heyetlerinin ilgi odağı oldu. Süper Araba'nın 7 Ekim'den itibaren Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına ihracatının başlayacağı bildirildi.

Fuar 7 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.



