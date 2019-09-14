Türk oyunlarına ilgi tam gaz

Toplarla hedefi vurma ve kaçma kurgusuna dayanan oyunun geliştiricilerinden Bilgisayar Mühendisi Mehmet Gökhan Okumuş, en büyük sermayenin zaman ve hayal gücü olduğunu söyleyerek oyunun Google Play ve Appstore’da yayına girdiğini belirtti.

TEDAVİDE YARDIMCI

Kendisiyle beraber; Ali Turan Ayaz, Onur Özüpek ve Batuhan Dikmen’den oluşan Woordy Games ekibinin geniş çaplı bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Okumuş, “Kas hastalığı bulunan, eklem hastalığı bulunan insanlar belirli cihazlarla oyun oynayarak alıştırma yapıyor. Bu tarz uygulamalara ihtiyaçların bulunması, bizlerin de bağlantılı bulunduğumuz sektör üzerinde böyle bir yönlendirme yapıyor” dedi.