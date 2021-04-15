Türk yapımları Dramax ile dünyaya bağlandı

Türk dizi, sinema, belgesel, çocuk programları gibi pek çok içeriği tüm dünyaya ulaştıracak yeni nesil yerli dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Demirören Medya bünyesinde faaliyete geçen platformun tüm yapımları şu an için İspanyolca ve Arapça dublaj seçenekleriyle sunuluyor. Platforma önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere pek çok yeni dil seçenekleri de yüklenecek.

ÜLKE TANITILACAK

Dramax’ın tanıtım toplantısında konuşan Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı, 5.000 saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başladıklarını belirterek, “Demirören Medya, konvansiyonel medyadaki faaliyetlerini sürdürürken, günün değişen şartları ve medya tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesini de dikkate alarak geliştirdiği yepyeni bir platformu hayata geçirdi. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin ve turizmin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak” dedi.

HEDEFLER BÜYÜK

Dramax ile 4.6 milyar web kullanıcısı, 5.2 milyar da mobil kullanıcı hedeflendiğini kaydeden Saygı, şöyle devam etti:

“Dünya artık büyük göçlerin olduğu, insanların yaşamak ve çalışmak için başka ülkelere taşındığı bir coğrafya. Türk içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece yayınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen diziler olmaktan çıkıp, yabancıların ‘ne zaman isterse, nerede isterse’ izleyebileceği bir hale dönüşecek.” Dramax’ta yayınlanacak bazı diziler şöyle: “Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Vatanım Sensin, Yaprak Dökümü, Fatmagül’ün Suçu Ne?”

KANALLARA ÇAĞRI

Murat Saygı, Kanal D’nin Dramax’ın sadece iştiraklerinden biri olduğunu söyleyerek, Türkiye’deki tüm kanal ve hak sahiplerine de çağrıda bulundu. Saygı, “Dramax tamamen Demirören Medya’nın bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerinden birisidir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini Türkiye’nin içerik ihracat platformuna paydaş olmaya davet ediyoruz” dedi.

YEPYENİ KİTLELER

Bugüne kadar yurtdışına satışları gerçekleşmemiş, geçmiş dönemlere ait dizilerin de tekrar değer kazanacağını söyleyen Murat Saygı, “Dramax sayesinde bu içerikleri hiç izlememiş yepyeni kitlelere, çok büyük bir erişim ve farklı dil imkanlarıyla ulaşılacak. Sadece diziler değil; sinema ve TV filmleri, çocuk programları, yaşam ve belgesel sahibi olan tüm hak üretici ve sahipleri bu sistemden faydalanabilecek. Tek yapmaları gereken İspanyolca ve Arapça olarak dublajlı içerikler ile hak sahipliğini belgelemeleri” diye konuştu.

İŞTE FİYATLAR...

Dramax’ta tekil ve aile paketi olarak 2 ayrı üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4.99 dolar, aile paketi 8.99 dolar olarak kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyeliklerde 1 hafta ücretsiz deneme üyeliğinden yararlanabiliyor. Teknik altyapısının tamamı Türk mühendisler tarafından yapılan dijital platform Dramax, www.dramax.tv, IOS ve Android mobil ve tablet uygulamalarından izlenebilecek.

Akıllı TV, Apple TV ve Android TV cihazlarından erişimin ise Dramax’ın ilk yılında kullanıma sunulması planlanıyor.