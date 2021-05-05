Turkcell Kadınlar Ligi, televizyonculuk tarihine geçti

Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 numaralı kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken; TRT Spor´da Erem Koca, Sky 360´da İlker Duralı, Sport Tv´de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart´ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi´nin finali Lig Radyo´dan da yayınlandı.

DHA