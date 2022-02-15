Turkcell, Metaverse’de mağaza açacak

Teknolojik gelişmeler kapsamında Turkcell’in Metaverse dünyasındaki ilk mağazasının çok yakında hizmete açılması planlanıyor. Şirketin ekosistemindeki dijital servislerin de deneyimlenebileceği bir alan ile ürün satışlarının gerçekleştirileceği Metaverse mağazasının sanal ortamda yapılacak açılışına, sanal kimliği temsil eden avatarlarla katılım sağlanabilecek.

Dijitalleşmenin her alanda olmazsa olmaz bir önem arz ettiğine dikkat çeken Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, şunları söyledi: “Şirket olarak, mağazacılıkta da doğru yerde ve doğru zamanda müşterilerimize ulaşabilmek amacıyla her ortamda bulunmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda yenilikçi bakış açımızla Metaverse’de de yer alacağız. Şirketimizi sanal dünyaya da taşıyarak, burada müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.” dedi.







